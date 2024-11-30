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Коммерсантъ FM
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Средний размер социальной пенсии составит 15,5 тыс. руб.

Президент Владимир Путин подписал закон об утверждении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на период с 2025 по 2027 год. Согласно документу, размер социальной пенсии с 1 апреля 2025 года в среднем составит 15 456 руб.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В 2024 году средний размер социальной пенсии составляет 13 475 руб. Согласно подписанному документу, в 2026 году выплату увеличат на 4,5%, в 2027 году — на 4%.

В документе также указано, что материнский капитал на первого ребенка в 2025 году составит 676,39 тыс. руб. В 2024 году он составляет 630,4 тыс. руб.

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