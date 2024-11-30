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Греческий маршрут: сапсаны Уралсиба помогли ученым отследить миграцию птиц на зимовку

Благодаря работе проекта, проводимого банком Уралсиб совместно с орнитологами Башкирии, удалось отследить пути миграции соколов-сапсанов, гнездящихся на уступе здания банка в Уфе.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Соколы около 20 лет гнездятся на крыше банка в Уфе, а с 2019 года банк ведет ежегодную онлайн-трансляцию жизни семейства сапсанов, а также проводит кольцевание птенцов при поддержке группы орнитологов и ветврачей проекта «Атлас птиц города Уфы». Это позволяет отслеживать их миграционные пути и изучать особенности поведения. А все желающие могут в «прямом эфире» увидеть процесс появления птенцов на свет, их первые попытки «встать на крыло», а также наблюдать за работой орнитологов во время кольцевания.

Появившуюся на свет на крыше Уралсиба в 2019 году самочку сапсана Сибирь на этой неделе заметили и сфотографировали в греческом городе Ларисса. Ее опознали по кольцу с номером на лапке - птенцы сезона 2019 года были первыми, кто прошел процедуру кольцевания в рамках проекта «Сапсаны Уралсиба».

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

«Это событие стало значимым для орнитологов и любителей птиц, так как оно подтверждает удивительные миграционные способности сапсанов, которые могут преодолевать тысячи километров в поисках мест для зимовки», - отметила орнитолог Эльза Габбасова.

Сапсаны, как правило, зимуют в теплых краях до начала весны и возвращаются в родные места в марте-апреле. Уралсиб уже ждет возвращения своих крылатых подопечных в новом сезоне, обеспечивая им комфортные условия для вывода птенцов: к возвращению соколиного семейства площадка обязательно тщательно очищается от остатков добычи и следов гнездования птиц прошлого сезона, проверяется дренаж, обновляется слой насыпи на выступе крыши.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Справка:

Сапсаны включены в Красную книгу России, а торговля этими птицами запрещена во всем мире. Соколы-сапсаны выводят птенцов на крыше банка в Уфе около 20 лет подряд. О том, что и как происходит на крыше банка и почему птицам удобно там располагаться, рассказано в фильме Галии Гайсиной (участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых по ссылке.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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