День народного смотримства

По данным “Ъ”, владельцы кинотеатров и дистрибутор «Централ Партнершип» (ЦПШ) договорились отказаться от проката зарубежных фильмов «предсеансового» обслуживания с 4 по 11 ноября. В этот период в прокате должна была стартовать лента Marvel «Веном. Последний танец». До этого кинотеатры отказались от «теневого» проката в мае, что привело к падению посещаемости и сборов. Участники рынка связывают инициативу ЦПШ с выходом фильма «Любовь Советского Союза» от «Первого канала» и не исключают повторного падения посещаемости из-за отсутствия зарубежных новинок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Крупнейший дистрибутор фильмов в РФ «Централ Партнершип» (входит в «Газпром холдинг Медиа») и представители кинотеатральной отрасли вновь договорились о приостановке кинопоказа фильмов «предсеансового» обслуживания, рассказали “Ъ” источники на медиарынке. Срок приостановки «теневого» кинопроката — с 4 по 11 ноября. Первым на это обратило внимание отраслевое издание Cinemaplex. В ЦПШ не ответили на запрос “Ъ”.

Студии Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount остановили прокат фильмов в РФ еще в 2022 году из-за конфликта на Украине. В попытках удержать зрителя киносети стали показывать нелицензионные копии во время «предсеансового обслуживания» к отечественным короткометражкам. Зрителю продают билет на короткий метр или документальный фильм с прокатным удостоверением, а перед ним бесплатно демонстрируется голливудский блокбастер.

В октябре—ноябре должна была состояться премьера очередного проекта студии Marvel «Веном. Последний танец», следует из информации на сайте кинотеатров, практикующих «теневой» прокат.

Первый раз практика приостановки «теневого» проката в кинотеатрах пришлась на майские праздники. Тогда к ней призывала Ассоциация владельцев кинотеатров (объединяет более 2,6 тыс. кинозалов; см. “Ъ” 14 мая). Некоторые участники рынка поддержали акцию в надежде получить для большой кассы на майские два релиза — «Сто лет тому вперед» (прокат обеспечивал ЦПШ) и «Министерство неджентльменских дел» (дистрибутор — «Вольга»), отмечали источники “Ъ” на кинотеатральном рынке. Однако Минкульт отказал компании «Вольга» в выдаче прокатного удостоверения к майским праздникам. «Сто лет тому вперед» собрал больше 1 млрд руб., но кинотеатры рассчитывали на сборы от 1,5 млрд руб. В результате произошло падение посещаемости кинозалов: в пиковый период с 9 по 12 мая на сеансы пришло 1,4 млн зрителей, в то время как с 4 по 9 мая 2023 года — 1,9 млн человек (см. “Ъ” от 4 июня).

В целом сборы фильмов «теневого» проката в России за первое полугодие составили 1,3 млрд руб., подсчитали в Cinemaplex.

Лидером среди короткометражных фильмов в первом полугодии стал проект «Три добрых дела» с общей кассой за все время проката в 1,4 млрд руб. Под его видом демонстрировались «Дюна: Часть 2», «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», а также «Гадкий я 4». На втором месте — «Сколько весит облако?» («Головоломка-2»), общие сборы 607 млн руб. Замыкает топ-3 короткометражка «Дубак» (616 млн руб.; вместе с ней демонстрировался «Дэдпул и Росомаха»).

Ольга Любимова, министр культуры РФ, 18 января, цитата по «РИА Новости»: «Закрытие двух-трех кинотеатров (практикующих «предсеансовое обслуживание».— “Ъ”) всегда отрезвляет отрасль«.

Инициатива ЦПШ об ограничении «теневого» кинопроката связана с выходом фильма «Любовь Советского Союза» 7 ноября, говорит главный редактор Cinemaplex Рифат Фазлыев. С ним соглашается и главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Максим Острый. Создателями ленты «Любовь Советского Союза» являются «Первый канал», его подрядчик — «Дирекция кино» и онлайн-кинотеатр Okko. Максим Острый также считает, что действия кинотеатров скажутся на кассовых сборах российского фильма «Огниво». «С учетом инициативы начало показа фильма Marvel может быть перенесено на более поздний срок»,— говорит Рифат Фазлыев.

Несмотря на школьные каникулы, в ноябре нельзя исключать повторного падения посещаемости, предупреждает Максим Острый, поскольку проект «Первого канала» и Okko предназначен для более взрослого зрителя: «Для молодежи число привлекательных новинок будет ниже обычного».

Юлия Юрасова