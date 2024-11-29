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В Альметьевске приговорили двух жителей за гибель рабочего на производстве

Суд в Альметьевске вынес приговор начальнику цеха и крановщику компании «Новые технологии». Их признали виновными в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть рабочего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Суд установил, что 20 февраля 2024 года начальник цеха допустил 63-летнего крановщика к погрузке и переносу труб с использованием автомобильного крана. Однако крановщик не зарегистрировал подъемное оборудование, не оформил обязательное страхование и не провел техническое освидетельствование. Во время работы масса груза превысила допустимую, из-за чего стрела крана обрушилась на 47-летнего рабочего, который погиб на месте.

Суд назначил обоим подсудимым по году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор пока не вступил в силу.

Кроме того, ООО «Новые технологии» было оштрафовано на 200 тыс. руб. за нарушение требований охраны труда.

Анар Зейналов

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