ЦБ сообщил о снижении доли ипотеки на новостройки до 6%

В третьем квартале 2024 года доля выдачи ипотеки на новостройки закредитованным заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% снизилась до 6% по сравнению с 46% годом ранее, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. Для вторичного жилья этот показатель также сократился — с 47% до 13%.

В обзоре ЦБ говорится, что введение макропруденциальных надбавок позволило снизить долю выдач с ПДН более 80% в новостройках до минимальных значений за год, а в сегменте вторичного жилья — до уровня, близкого к историческому минимуму.

Регулятор считает, что окончание массовой программы льготной ипотеки, изменение условий господдержки и повышение макропруденциальных надбавок по ипотеке с 1 марта способствовали переходу рынка к сбалансированному росту на уровне 1% в месяц. Во втором квартале 2024 года ЦБ отметил значительный спрос на новостройки. Из-за этого высокие процентные ставки по рыночной ипотеке, снижающие спрос на вторичное жилье, сохранялись.

11 ноября регулятор предложил план по использованию нового механизма макропруденциальных лимитов в ипотечном кредитовании. Ключевое предложение ЦБ — ограничить выдачу ипотеки сроком более 30 лет.

Согласно прогнозу аналитиков «Яков и партнеры», в 2025 году продажи жилья в новостройках упадут почти на треть, до 4,9 трлн руб. Базовый сценарий также сулит мало хорошего: сокращение ожидается на уровне 19% (5,3 трлн руб.).

Подробнее об этом — в материале «Застройка на тройку».