Путин поручил кировскому губернатору уделить внимание ремонту аварийных школ

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Они обсудили социально-экономическое состояние региона, вопрос его газификации, а также меры по повышению рождаемости. Губернатор рассказал, что сейчас в Кировской области идет большое строительство образовательных учреждений и капитальный ремонт старых.

«Мы до 2030 года поставили задачу — привести в порядок всю инфраструктуру детства, включая детские сады, школы, дополнительное образование, спортивные и культурные учреждения»,— сказал господин Соколов (цитата по сайту Кремля). На это президент ответил, что этот вопрос требует от губернатора особого внимания.

На встрече также обсуждалось снижение уровня сельского хозяйства в Кировской области. Губернатор пояснил, что это произошло из-за климата. Однако в регионе стабильно растет производство молочной продукции, на которую климат практически не влияет. «Встречались с министром сельского хозяйства: если мы сможем наладить переработку, если будем осваивать зарубежные рынки, мы можем прибавить еще процентов 15–20 к производству молока»,— заключил Александр Соколов.

Александр Соколов возглавил Кировскую область в 2022 году. На этом посту он сменил Игоря Васильева, который был губернатором с 2017 года. До этого господин Соколов работал в правительствах Костромской области.