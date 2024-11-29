Свердловские власти выделят 1,5 млрд руб. на развитие технопарка и Ледовой арены

Бюджетные инвестиции в АО «Уральский университетский комплекс» и Ледову арену УГМК в Свердловской области увеличат на 1,5 млрд руб. Соответствующие изменения в программу управления госсобственностью на 2024 году одобрили члены комитета по промышленной политике заксобрания области, сообщили в управлении информационной политики регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В частности, 500 млн руб. направят на создание объектов инфраструктуры для развития инновационной деятельности технопарка высоких технологий «Университетский». «В целях осуществления капитальных вложений в объект капстроительства Ледовая арена на 15 тыс. зрителей в Екатеринбурге предусмотрено увеличение бюджетных инвестиций АО «Ледовая арена» на 1 млрд руб.»,— добавили в управлении.

Отмечается, что в программе управления госсобственностью на 2025 год на предоставление бюджетных инвестиций запланировали 500 млн руб.

Василий Алексеев