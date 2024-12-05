Опытным путем

Аварийность и смертность в ДТП снижается благодаря разнообразным мерам, большинство из которых хорошо знакомы российским водителям. Но судя по зарубежному опыту, возможности для улучшения безопасности дорожного движения далеко не исчерпаны. Какие интересные решения, правила и «водительские» законы применяются в других странах, читайте в обзоре «Ъ-Наука».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники Госавтоинспекции МВД России и Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России в постоянном режиме следят за состоянием аварийности на дорогах

Фото: Госавтоинспекция МВД России Сотрудники Госавтоинспекции МВД России и Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России в постоянном режиме следят за состоянием аварийности на дорогах

Фото: Госавтоинспекция МВД России

Не лезь в бутылку

Несмотря на многообразные формы контроля за нетрезвым вождением и многолетнюю практику выявления этого правонарушения, проблема пьяных водителей остается острой во всем мире. Страны все еще продолжают искать эффективные способы борьбы с этим неприятным явлением.

В России, напомним, в отношении нарушителей применяется весьма жесткое законодательство. Для определения нетрезвого вождения применяется минимальные пороговые значения содержания алкоголя — 0,3 и более грамма на литр крови или 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха. Для контроля Госавтоинспекция проводит разнообразные мероприятия, в том числе регулярные «сплошные» проверки на дорогах. За факт пьяного вождения можно лишиться прав на срок до полутора лет и получить штраф до 50 тыс. руб. В случае «пьяного» ДТП с жертвами применяется лишение свободы на срок до 15 лет. Законодательство в этой части регулярно меняется и донастраивается.

В Китайской Народной Республике (КНР) порог, после которого водителя считают пьяным, составляет 80 мг на 100 мл крови (или 0,8 мг на литр по аналогии с российским стандартом). Как и в России, в местном законодательстве описаны условия, при которых нетрезвое вождение считается уголовным преступлением, однако список этих условий гораздо шире. Не так давно разъяснения на эту тему дал Верховный суд КНР. К примеру, если водитель ехал «под мухой» на шоссе, вел тяжелый грузовик или школьный автобус с детьми, транспортировал опасные химикаты, превышал скорость, при этом не обязательно попал в аварию — «уголовка» светит просто за сам факт нетрезвой езды. В определенных ситуациях за ДТП с большим количеством жертв в Китае применяют самое суровое из возможных наказаний — смертную казнь. Такие случаи уже были, но их немного.

Наказание может быть смягчено в случае, если водитель, к примеру, был вынужден вести машину во время ЧС при экстренной эвакуации, либо оказывал первую помощи раненым или больным.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) наказание за пьяное вождение такое, что некоторым автовладельцам, вероятно, придется продать свой автомобиль: штраф составляет 20 тыс. дирхамов, или более полумиллиона рублей по текущему курсу. При этом применяется задержание транспортного средства на 60 дней, а в определенных ситуациях — и тюремный срок. Одновременно с этим в стране действует нулевой уровень допустимого содержания алкоголя. Система наказания кажется довольно строгой, но это и неудивительно, поскольку на Ближнем Востоке употребление алкоголя в целом не поощряется, а в ряде стран этого региона вообще запрещено.

Довольно жесткие правила действуют в Таиланде. В качестве наказания используются, в том числе, принудительные работы на срок до 15 дней. Некоторое время назад власти Бангкока проводили интересный эксперимент: несколько десятков водителей, задержанных за пьяное вождение автомобиля, были отправлены на принудительную работу уборщиками в местные морги и на транспортировку тел. Такая вот акция устрашения в воспитательных целях! Водители были так шокированы увиденным, что заявили местным газетам, что готовы отказаться от вождения в пьяном виде навсегда.

В других странах применяются отдельные интересные нормы. К примеру, в Южно-Африканской Республике (ЮАР) наказывают даже тех водителей, которые просто сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, не выезжая с места, но запустили двигатель. В Сингапуре в отношении водителей, которые употребляли наркотики и спровоцировали ДТП с пострадавшими, могут применить необычный вид телесных наказаний — удары (порку) специальной ротанговой тростью. Данная мера применяется исключительно к мужчинам в возрасте от 18 до 50 лет и используется как наказание за такие тяжкие преступления, как изнасилование, разбой, грабеж и другие серьезные проступки.

Не гоняй, оштрафуют

Дорожно-транспортные происшествия, связанные с превышением скорости, обычно имеют высокую тяжесть последствий. Особенно для пешеходов. Подсчитано, что при наезде автомобиля на скорости в 20 км/ч пострадавший чаще всего получает относительно легкие травмы, но при скоростях 55 км/ч и выше смерть пешехода при наезде автомобиля практически неизбежна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня по всему миру наблюдается настоящий бум микромобильности

Фото: Госавтоинспекция МВД России Сегодня по всему миру наблюдается настоящий бум микромобильности

Фото: Госавтоинспекция МВД России

В России, напомним, согласно 10-й главе ПДД водитель при выборе скорости должен руководствоваться знаками или дорожными условиями, в том числе погодными и состоянием проезжей части. В населенных пунктах скорость для легковых автомобилей по умолчанию ограничена 60 км/ч, на загородных дорогах — 90 км/ч, на автомагистралях — 110 км/ч, если иного на указано на знаках. Контроль осуществляются с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений, их на дорогах около 30 тыс. штук по всей стране.

В зарубежных странах используются необычные для нашего водителя законодательные нормы и правила. В Объединенных Aрабских Эмиратах, к примеру, нарушением считается езда на скоростных магистралях в двух крайних рядах медленнее 120 км/ч (на некоторых дорогах отдельных эмиратов можно разгоняться до 140 и 160 км/ч). Цель такого регулирования — выровнять трафик и исключить лишние и небезопасные маневры. Если водителю нужно ехать медленней, то в его распоряжении третий и четвертый ряд дороги. «Нештрафуемый» порог в ОАЭ, как и в России, 20 км/ч, за исключением Абу-Даби. В этом городе можно ездить строго по знакам.

В Китае используется интересная система наказаний за превышение скорости, при которой штраф определяется в зависимости от того, насколько превышено установленное ограничение. Если превышение составляет не более 10% (например, автомобиль движется со скоростью 65 км/ч при знаке «60»), то водителей не наказывают. Штрафы начинаются с 20%. Помимо этого, полиция списывает штрафные баллы, которых у китайских водителей всего 12 на год. Превышение скорости более чем на 50% приводит к немедленному снятию всех баллов и отзыву водительских прав. Действующие на дорогах Китая лимиты также отличаются от российских. Например, двойные пассажирские автобусы и грузовики в населенных пунктах не могут ездить быстрее 40 км/ч, на шоссе — не более 50 км/ч. Есть также норма, запрещающая всем транспортным средствам двигаться быстрее 20 км/ч во время дождя и тумана, если видимость составляет менее 30 м.

На дорогах ЮАР определенный интерес представляют дорожные указатели с разными видами ограничений в зависимости от времени суток. Днем можно ехать 120 км/ч, ночью — 100 км/ч. Другая интересная деталь: в западной части страны есть 160-километровый участок автомагистрали N14 с ограничением в 250 км/ч. Он используется производителями суперкаров для тестирования новых моделей в условиях жаркой погоды при движении на высоких скоростях. Участок был выбран для этих целей в связи с тем, что там мало населенных пунктов, а значит риски ДТП минимальны. Разгоняться до 250 км/ч можно определенным автомобилям по разрешениям, которые выдает федеральное правительство ЮАР. Для остальных автовладельцев лимит составляет 120 км/ч.

В странах СНГ правила, касающиеся скоростного режима, также отличаются от российских. В РФ, напомним, нет ответственности за превышение разрешенной скорости менее чем на 20 км/ч, хотя де-юре это является нарушением, но многие про это не помнят. «Нештрафуемый» порог остается предметом споров и дискуссий на протяжении более 10 лет. А вот в Белоруссии штрафуют даже за незначительное превышение, при этом штрафы установлены не в фиксированной сумме, а в базовой величине, которая регулярно индексируется (такая практика была ранее в России, когда размеры санкции были привязаны к МРОТ). Еще одно отличие от России — более детальные градации превышения скорости в КоАП. У нас это 20–40, 40–60, 60–80 км/ч и выше. На белорусских дорогах — 10–20, 20–30, 30–40 и выше. Превышение от 10 до 20 км/ч в Белоруссии чревато штрафом в одну базовую величину (40 белорусских рублей, или 1,1 тыс. российских).

Не отвлекайся и останься живым

Одним из глобальных вызовов для безопасности движения сегодня является проблема отвлечения внимания водителей от управления транспортным средством. Речь идет прежде всего о телефонах и планшетах. Исследование, проведенное в одной из стран, показало, что ручной набор номера на телефоне увеличивает риск возникновения ДТП более чем в 12 раз, написание (или чтение) сообщения — более чем в шесть раз, использование браузера — практически в три раза. В Колумбии, по данным полиции, отвлечение внимания водителей стало причиной 9% всех ДТП и 21% всех наездов на пешеходов.

В России, согласно пункту 2.7 Правил дорожного движения, запрещено пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Штраф составляет 1,5 тыс. руб. Во многих регионах (Москва, Башкирия) для контроля используются автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений — ежегодно выявляются миллионы нарушителей. Очевидно, что подобный опыт впоследствии будут перенимать и другие субъекты федерации.

За рубежом применяются свои способы для исключения такого вида нарушений. В Китае полиция использует дроны с громкоговорителями, чтобы предупреждать водителей о недопустимости использования телефонов за рулем (это считается опасным вождением). В Индии, Португалии и Аргентине не разрешается использовать мобильный телефон даже с устройством громкой связи. К слову, все чаще среди зарубежных стран встречаются довольно жесткие правила, запрещающие любые действия с телефоном в движении. В Нидерландах запрещено пользоваться за рулем не только телефонами, но и смарт-часами и MP3-плеерами. В некоторых странах нельзя на ходу менять настройки навигационного устройства и переключать радиостанции на преемнике.

Ответственность за нарушение правил — самая разнообразная. В Индии, к примеру, использование электронных гаджетов за рулем приравнивается к опасному вождению — за это водитель в рамках уголовной ответственности может быть лишен свободы на год. В Бразилии размер санкции зависит от того, как именно водитель использовал телефон. Прием входящего вызова считается нарушением средней тяжести (штраф $130), исходящий звонок с набором номера — серьезным нарушением (штраф $293). В той же Бразилии после однократного нарушения, связанного с отвлечением водителя от вождения, может быть повышена стоимость страховки. В ряде государств использование мобильного устройства за рулем во время ДТП признается отягчающим обстоятельством.

Уже есть многочисленные исследования (в том числе российских ученых) о том, что используемые в автомобилях мультимедийные устройства с планшетами также отвлекают водителей и создают угрозу. Не меньшую, чем телефоны. Причем проблема даже не в физическом присутствии планшета в салоне и возможности смотреть на нем фильмы. Многие базовые функции современных автомобилей, к примеру, климат-контроль или обогрев сидений, заведены на управление через экран. Если обычные кнопки нажимаются, как правило, наощупь, то экран требует переключения внимания. Доли секунды, в течение которых водитель не следит за дорогой, оказываются фатальными на высоких скоростях и могут привести к трагическим последствиям.

Будь мобилен, но безопасен

Сегодня по всему миру наблюдается настоящий бум микромобильности. Все больше граждан использует разнообразные транспортные средства с электродвигателями: электросамокаты, гироскутеры, электровелосипеды и т. д. Как следствие, растет число новых участников дорожного движения и аварийность. Единого подхода по регулированию этой проблемы в странах пока не просматривается.

Модный тренд затронул и Россию. Сейчас, по данным операторов кикшеринга, в стране около 300 тыс. прокатных электросамокатов и еще примерно 600 тыс. средств индивидуальной мобильности (СИМ), принадлежащих физлицам. Их движение регулируется отдельным блоком норм в Правилах дорожного движения. Штрафы за нарушение достигают 1,5 тыс. руб. Субъекты федерации имеют право вводить различные ограничения для движения СИМ с помощью дорожных знаков. Федеральные власти обсуждают дальнейшее регулирование, в том числе создание инфраструктуры для СИМ, уточнение нормативной базы и ужесточение наказания.

Надо признать, что российское законодательство в этой части довольно либеральное. В Пекине, к примеру, прокат самокатов запрещен, движение этого вида транспорта по основным улицам — тоже. Власти столицы КНР считают, что подобная техника (в том числе гироскутеры и моноколеса) не подлежит использованию на дорогах общего пользования. Зато в городе очень распространены обычные велосипеды и электроскутеры.

В отдельных странах действуют частичные ограничения. На дорогах Пхукета езда на электросамокатах запрещена с 2022 года, но разрешается катание в парках и на закрытых территориях. В Перу запрещено использовать СИМ на тротуарах с 2019 года, в Сингапуре аналогичное правило введено в 2021 году. Власти Стамбула приняли решение ограничить до 12,5 км/ч скорость для электросамокатов в ряде центральных районов с интенсивным движением пешеходов. Общенациональные правила в Турции запрещает брать в аренду электросамокаты и электроскутеры детям младше 15 лет.

Эксперты Госавтоинспекции МВД России постоянно изучают зарубежный опыт обеспечения безопасности дорожного движения и на основе знаний, полученных коллегами из других стран, предлагают те или иные решения для сокращения смертности и аварийности на дорогах Российской Федерации.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Иван Буранов