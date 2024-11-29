Владимир Путин включил еще двух человек в состав Общественной палаты

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении двух членов Общественной палаты Российской Федерации. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

В состав палаты включены руководитель АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елена Малышева и замгендиректора АО «Мостострой-11» Сергей Сметанюк.

Господин Путин учредил Национальный центр исторической памяти в ноябре 2023 года. Его целями названы защита «традиционных российских духовно-нравственных ценностей», культуры и исторической памяти. Елена Малышева — историк, декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ.

Сергей Сметанюк работал заместителем гендиректора ОАО «Сибнефтепровод». В 2005–2007 годах возглавлял администрацию Тюмени. Также входил в научно-редакционный совет «Большой Тюменской энциклопедии».