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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин включил еще двух человек в состав Общественной палаты

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении двух членов Общественной палаты Российской Федерации. Документ опубликован на портале правовой информации.

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

В состав палаты включены руководитель АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елена Малышева и замгендиректора АО «Мостострой-11» Сергей Сметанюк.

Господин Путин учредил Национальный центр исторической памяти в ноябре 2023 года. Его целями названы защита «традиционных российских духовно-нравственных ценностей», культуры и исторической памяти. Елена Малышева — историк, декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ.

Сергей Сметанюк работал заместителем гендиректора ОАО «Сибнефтепровод». В 2005–2007 годах возглавлял администрацию Тюмени. Также входил в научно-редакционный совет «Большой Тюменской энциклопедии».

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