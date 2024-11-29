ОДК-УМПО рассмотрит условия сделки стоимостью более 700 млн рублей
ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (входит в ОДК) 4 декабря проведет заседание совета директоров, следует из отчетности компании. В повестке дня мероприятия три вопроса: о цене имущества или услуг, одобрение сделки с заинтересованностью и заключение сделки, стоимость которой превышает 700 млн руб.
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
ПАО «ОДК-УМПО» занимается производством турбореактивных и турбовинтовых двигателей для боевой, гражданской транспортной авиации, а также для нефтегазовой отрасли.