Сказка о потерянном голосе
Вышла в прокат «Мария» Пабло Ларраина
«Мария» — третья часть трилогии режиссера Пабло Ларраина о легендарных женщинах ХХ века — посвящена Марии Каллас. Выбор на эту роль Анджелины Джоли Андрей Плахов считает интригующим, но не самым удачным экспериментом.
Яркое прошлое Марии Каллас (Анджелина Джоли) показано иллюстративными флешбэками
Фото: «Парадиз»
Чилиец Пабло Ларраин начинал почти как маргинал, но позднее прибился к мейнстриму, и ключевым тут оказался фильм «Джеки» о Жаклин Кеннеди, в котором деконструирован формат стандартного байопика. Еще дальше пошел Ларраин в картине «Спенсер», героиней которой стала принцесса Диана: тут режиссер вплотную приблизился к стилю «кэмп». По праву латиноамериканца он накручивает на стержень драматических женских биографий как можно больше магического сюрреализма, при этом вырывается из гетто артхаусного кино хотя бы за счет звездных исполнительниц — Натали Портман, Кристен Стюарт и вот теперь Джоли.
Но впечатление, будто «Мария» продолжает прочерченную через всю трилогию линию, обманчиво. В отличие от первых двух картин, смотрящихся довольно увлекательно и пронизанных тонкой иронией, третья монотонна, многословна и уныла. Пережитые героиней драмы — голодное военное детство и юность в шаге от проституции, борьба с полнотой и мучительный роман с Аристотелем Онассисом — проходят в виде иллюстративных флешбэков, даже удивительных для такого радикального автора, как Ларраин. Разве что в приглашении турка Халука Билингера на роль знаменитого грека можно ощутить привкус былого хулиганства. Выбор Джоли тоже мог бы прозвучать вызовом, но помешал чрезмерный мелодраматический пафос, с которым трактовали образ героини режиссер и актриса.
Основное действие топчется в замкнутом пространстве парижской квартиры на авеню Жоржа Манделя: здесь Каллас, оставившая сцену, страдающая депрессией и кучей сопутствующих хвороб, коротает последний акт своего жизненного спектакля в обществе двух пуделей, горничной Бруны (Альба Рорвахер) и камердинера Ферруччо (Пьерфранческо Фавино). Другие ее спутники — громоздкий рояль, который она то и дело требует переставлять с места на место, тайники запрещенных медикаментов и призраки былой славы, которую, иногда кажется, еще не поздно вернуть. Тени прошлого оживают в воображаемом интервью, которое Каллас дает репортеру со знаковым именем Мандракс (Коди Смит-Макфи). Ведь точно так же называется наркотическое снотворное — единственное, что спасает героиню от пинков бренного мира и обещает вечный сон золотой.
Похоже, греческое происхождение певицы, как и главного объекта ее воздыханий, сыграло злую шутку, побудив режиссера тянуть одеяло в сторону античной трагедии. А тут еще вездесущий призрак оперы: Верди, Пуччини — весь джентльменский набор. Конечно, мелодраматизма в таком сюжете избежать трудно, и все же антично-оперный антураж, как и пресловутые сожженные платья делают картину чересчур тяжеловесной, даже местами нафталинной.
Джоли играет капризную диву, которая вышла в тираж, голос потеряла, зато сохранила манию величия. Прогулки по осеннему Парижу становятся для нее заменой сцены. «Я хожу в рестораны, чтобы мной восхищались»,— говорит она официанту. В том же тоне общается с обожающим ее камердинером. Мария демонстрирует надменность и превосходство над окружающими, но стоящего за этим трагизма актрисе передать не дано. Между нею и ее героиней при весьма условном внешнем начисто нет психологического сходства: Джоли — женщина совсем другого замеса, чем ранимая, виктимная Каллас.
В фильме недаром появляется мост Альма, в туннеле под которым погибла принцесса Диана, а тень Джеки Кеннеди-Онассис тоже витает где-то рядом. Каллас даже уединяется для беседы с ее первым мужем-президентом, так что все три фильма как бы сплетаются в метавселенную. Это должно было произойти и на уровне стиля. Прославленные фемины стали иконами поп-культуры, которая, согласно задумке всей трилогии, должна была виртуозно скрещиваться с авангардом. Но в итоге большая часть усилий свелась к тому, чтобы голливудские звезды, показав себя во всей красе, пополнили список своих оскаровских номинаций. Они уже есть в послужном списке Портман и Стюарт. Джоли тоже, скорее всего, не останется внакладе; ведь она целых семь месяцев изучала оперное искусство и даже наловчилась на подпевках имитировать «потерянный голос» героини. А Голливуд ценит свой трудолюбивый контингент. Так что у исполнительницы роли Каллас все будет отлично, а вот голос режиссера Ларраина в этой партии как-то просел.