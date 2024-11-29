Представители «АПРИ» приняли участие в эфире Smartlab online

C основателем Smаrtlab Тимофеем Мартыновым поговорили председатель Совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «АПРИ» Елена Бугрова, а также управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено АО АПРИ «Флай Плэнинг» Фото: предоставлено АО АПРИ «Флай Плэнинг»

Представители «АПРИ» в прямом эфире ответили на вопросы, касающиеся финансовых итогов 9 месяцев 2024 года. Они обсудили положение компании на строительном рынке, продажи недвижимости после завершения льготной ипотеки, планы по дальнейшему развитию, а также ответили на вопросы, которые задавали зрители трансляции.

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ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»