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Представители «АПРИ» приняли участие в эфире Smartlab online

C основателем Smаrtlab Тимофеем Мартыновым поговорили председатель Совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «АПРИ» Елена Бугрова, а также управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Фото: предоставлено АО АПРИ «Флай Плэнинг»

Фото: предоставлено АО АПРИ «Флай Плэнинг»

Представители «АПРИ» в прямом эфире ответили на вопросы, касающиеся финансовых итогов 9 месяцев 2024 года. Они обсудили положение компании на строительном рынке, продажи недвижимости после завершения льготной ипотеки, планы по дальнейшему развитию, а также ответили на вопросы, которые задавали зрители трансляции.

Подробнее вы можете узнать, посмотрев запись эфира по ссылкам в социальных сетях:

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»

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