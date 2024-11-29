Ростовчане чаще всего ищут для покупки «двушки» в новостройках

По итогам ноября 2024 года жители Ростова для покупки на первичном рынке чаще всего интересуются двухкомнатными квартирами, а на вторичном – однокомнатными. Формат жилья, пользующийся наибольшим спросом, изучили аналитики платформы «Авито Недвижимость».

На первичном рынке донской столицы доля «двушек» от общего объема спроса составляет 32%. Средняя стоимость таких квартир достигает 7,1 млн руб. На долю «однушек» на вторичном рынке приходится 29%, в среднем купить такое жилье в городе стоит 4,6 млн руб.

В Краснодаре также чаще интересуются «двушками» на первичном рынке (35%, 8,4 млн руб.) и «однушками» на вторичном (41%, 4,8 млн руб.).

В целом по России наиболее востребованы двухкомнатные квартиры – как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. «Двушки» в среднем дороже в новостройках – разница составляет около 2,7 млн руб. Специалисты считают, что это можно объяснить размерами таких объектов. Средняя площадь квартиры с двумя комнатами в старом фонде составляет 52 кв. м, на первичном рынке – 60 кв. м.

Анастасия Казуков