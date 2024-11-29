Автобусы Екатеринбурга переведут на брутто-контракты в феврале 2025 года

Перевод автобусных перевозчиков Екатеринбурга на брутто-контракты перенесли на 1 февраля 2025 года. Как сообщили в мэрии города, «эта дата закреплена в постановлении администрации и не может быть нарушена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В подписанном документе администрации с планом развития системы перевозок уральской столицы на 2024-2026 годы утверждено пять целей. Так, первой из них является обеспечение частоты и регулярности хождения общественного транспорта, что должно быть организовано при завершении перехода на брутто-контракты. «В конечном итоге это даст возможность перевозчикам планировать работу, обновлять подвижной состав и привлекать новый персонал»,— сказано в сообщении. Сейчас на новую систему перешел весь общественный транспорт, кроме автобусов.

Вторая цель — обеспечить приоритет трамвайному движению на дорогах: в 2025 году бортовым камнем, делиниатором или разметкой планируют обособить 50,3 км путей на 15 участках. Третьей целью обозначено создание выделенных полос для общественного транспорта — планируется 51,8 км на 38 участках дорог в следующем году, четвертая цель — ввести новые вариативные тарифы для проездных.

Еще одной целью станет внедрение единого и централизованного механизма управления всеми компонентами транспортной системы, для чего запустят городской центр управления перевозками (ЦУП). Он должен позволить лучше реагировать на нештатные ситуации, следить за качеством обслуживания пассажиров и соблюдением интервалов движения, внедрить единые для всего общественного транспорта стандарты, связать спальные районы с центром и создать «транспортные узлы» местах с наибольшей концентрацией предприятий.

Кроме того, в течение двух лет обновят 570 единиц техники: в 2025-2026 годах закупят по 15 автобусов особо большого класса и по 50 трамваев. Также в 2025 году собираются закупить 120 автобусов большого класса, 50 автобусов среднего класса и 50 троллейбусов, в 2026 году — 125 автобусов большого класса, 70 автобусов среднего класса и 25 троллейбусов.

На сегодня сеть общественного транспорта Екатеринбурга включает 108 маршрутов, в том числе одну линию метрополитена.

Напомним, в марте глава города Алексей Орлов анонсировал запуск масштабной транспортной реформы с 1 августа, позже ее полноценное начало было перенесено на 1 октября. Она подразумевает переход на брутто-контракты, обновление подвижного состава, увеличение выделенных полос для общественного транспорта. Позднее власти перенесли перенесли сроки перевода всех перевозчиков на брутто-контракты.

Ирина Пичурина