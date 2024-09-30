В Екатеринбурге отложили перевод всех перевозчиков на брутто-контракты

Власти Екатеринбурга перенесли сроки перевода всех перевозчиков на брутто-контракты для реализации транспортной реформы, сообщил мэр города Алексей Орлов во время пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, требуется время для перевода всей оплаты за поездки на безналичный расчет. «Все, что касается наличных денег — это неполная гарантия, что деньги дойдут до бюджета. Поэтому процесс перевода на брутто-контракты непростой, и мы подкорректировали сроки»,— сказал господин Орлов.

Напомним, в августе Екатеринбургская городская дума увеличила доходы и расходы бюджета на 2024 год на 1,185 млрд руб., что связано с реализацией транспортной реформы. На заключение брутто-контрактов на перевозку пассажиров общественного транспорта будет направлено 900 млн руб., на них с 1 августа перешли троллейбусы и трамваи Екатеринбурга, а с октября соглашения должны были начать действовать и для автобусов.

Ирина Пичурина