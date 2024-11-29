УФАС выдало предостережение челябинскому автосалону из-за рекламы в интернете

Управление ФАС России по Челябинской области выдало предостережение ООО «Статус», владеющему автосалоном «Автохаус». Антимонопольное ведомство обнаружило в рекламе компании о низких ценах на автомобили признаки недобросовестной конкуренции, сообщает пресс-служба УФАС.

Информация о продаже автомобилей по ценам ниже рыночных была опубликована в СМИ. По данным УФАС, ООО «Статус» также утверждало, что машины реализуются напрямую от дилера в Челябинске.

«Документальные доказательства дилерских правоотношений, наличия товара и минимальной стоимости автомобилей компанией в ведомство не представлены»,— отметили в УФАС. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что такая реклама вводит потребителей в заблуждение.

Компании выдано предупреждение о прекращении распространения подобной информации. За неисполнение УФАС может возбудить в отношении ООО «Статус» дело о нарушении антимонопольного законодательства.