«Трактор» проиграл в Ярославле «Локомотиву» со счетом 2:4

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл в гостевом матче ярославскому «Локомотиву». Счет по итогам игры составил 2:4.

Матч состоялся 28 ноября на «Арене 2000». В составе «Трактора» шайбами отличились Владимир Жарков и Стивен Кэмпфер. Из команды противника голы забили Максим Березкин, оформивший хет-трик, и Байрон Фрэз.

«Трактор» продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 44 очками. Следующий матч южноуральцев пройдет на выезде 30 ноября с екатеринбургским «Автомобилистом».