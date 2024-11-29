Глава СКР заинтересовался обращением челябинки, потерявшей дом во время паводка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по обращению жительницы Коркино, потерявшей во время паводка единственное жилье. Она так и не получила взамен новую жилплощадь, сообщает пресс-служба СК.

Жительница Коркино обратилась в приемную главы Следственного комитета в социальной сети «ВКонтакте». Она жила с двумя детьми в частном доме, купленном за счет материнского капитала. Во время половодья летом этого года его затопило. Экспертиза признала дом непригодным для проживания. Заявительница неоднократно обращалась в уполномоченные органы с требованием предоставить ей новое жилье, однако это не принесло результата. Сейчас она вынуждена жить с детьми у знакомых.

По поступившему в приемную обращению в управлении СК РФ по Челябинской области начата проверка. Доклад о ее результатах председателю представит руководитель регионального отделения Алексей Колбасин.