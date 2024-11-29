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Коммерсантъ FM
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«Известия»: производители и ритейлеры договорились снизить цены на молоко и масло

Крупные производители молочной продукции после переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами начали обновлять ценовую политику, рассказали «Известиям» источники на рынке и участники консультаций. Снижение цен затронет питьевое молоко и сливочное масло, которые считаются наиболее чувствительной к росту стоимости продукцией. Скидки составят от 10% до 15%.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отмечается, что эти меры направлены на поддержку потребителей и стабилизацию рынка после недавних изменений стоимости молочной продукции.

«Наша договоренность заключается в том, что мы выделим несколько позиций товаров для поддержки социально незащищенных слоев населения... Это будет молоко в недорогой упаковке 2,5% жирностью, на которое снижение цен составит порядка 10%, и масло крестьянское 72% жирностью, снижение по нему на 7–10%. Кроме того, мы просим, чтобы свою наценку примерно на 5% снизили сети»,— рассказал изданию гендиректор одного из крупнейших переработчиков молока «Молвеста» Анатолий Лосев.

26 ноября правительство расширило список товаров для заключения соглашений о стабилизации цен. Ранее власти регионов могли заключать с торговыми сетями соглашения по конкретным видам социально значимых продтоваров. К ним относились, в том числе, говядина, свинина, баранина; мороженая рыба, сливочное и подсолнечное масло и молоко и др. Теперь во всех регионах будет действовать неограниченный перечень.

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