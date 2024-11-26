Правительство расширило перечень товаров для механизма стабилизации цен

Правительство расширило список товаров для заключения соглашений о стабилизации цен, следует из постановления кабмина. Теперь власти региона могут заключать соглашения не только на конкретные виды социально значимых продуктов, а на любые другие товары.

Ранее власти регионов могли заключать соглашения с торговыми сетями в отношении конкретных видов социально значимых продовольственных товаров. К ним относились в том числе бескостные говядина, свинина, баранина; куры (кроме окороков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, куриные яйца, сахарный песок, соль, черный чай и др. Неограниченный перечень товаров был установлен только для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Из нового постановления правительства следует, что теперь во всех регионах будет действовать неограниченный перечень. «Решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранять доступность востребованной продукции»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Заключение субъектами соглашений о стабилизации цен с торговыми сетями регулирует постановление правительства от 26 апреля 2023 года №662. С предложениями внести изменения в постановление, расширив его действие на любые категории товаров, в начале октября выступила ФАС. В ведомстве заявляли, что мера сделает товары доступнее для граждан.