Путин назвал неприемлемой национализацию активов «Роснефти» в Германии

Президент России Владимир Путин считает неприемлемым изъятие в ФРГ активов компании «Роснефть». Об этом он заявил в рамках государственного визита в Казахстан, отвечая на вопросы журналистов. Глава государства отметил, что Россия и Казахстан неоднократно обсуждали вопрос продажи доли «Роснефти» в нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Шведте — PCK Schwedt, с поставками казахстанской стороной нефти для переработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Единственное, что нам кажется неприемлемым, — применение в отношении российской компании "Роснефть" неправовых методов со стороны правительства Федеративной республики, которые выглядят как просто национализация и изъятие нашей собственности, отстранение от управления и так далее»,— приводит «РИА Новости» слова Владимира Путина. Он добавил, что любой вопрос можно решить переговорами.

Президент России также отметил, что компания «Роснефть» готова к переговорам как с представителями немецкой стороны, так и с их партнерами, а также с Казахстаном.

Правительство ФРГ 16 сентября 2022 года передало дочерние структуры «Роснефти» — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. Таким образом, немецкий регулятор получил контроль не только над Rosneft Deutschland, но и над долями в трех НПЗ — PCK Schwedt, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Rosneft Deutschland владеет 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей в Германии.

В марте 2023 года суд в Германии отклонил иск «Роснефти» к правительству ФРГ и поддержал передачу активов компании под внешнее управление. В октябре 2024 года земельный суд Дюссельдорфа также отклонил апелляцию «Роснефти» на разрешение продать долю компании Shell в НПЗ в Шведте. В своем обосновании суд отказал заявителю в праве требовать предотвращения таких действий руководством Rosneft Deutschland. В то же время Shell, которая хотела продать свои доли, признали выполнившей свои обязательства по предоставлению совладельцам долей возможности в первоочередном порядке купить остальные доли.