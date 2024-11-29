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Коммерсантъ FM
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Обвиняемый в поставке некачественных бронежилетов не останется под арестом

Басманный суд Москвы не стал продлевать содержание под стражей Вячеславу Портянникову — одному из фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны. Об этом говорится на сайте суда. В то же время до начала марта арест продлен главе ГК «Пикет» Андрею Есипову, а также руководителю службы безопасности «Пикета» Михаилу Кальченко и финдиректору Виктории Антоновой.

«Ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Портянникова В. В., обвиняемого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) отклонено», - сказано в размещенных материалах.

В общей сложности по делу проходят не менее девяти человек. Фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в даче взятки и посредничестве при даче взятки.

Сумма ущерба составляет 2 млрд руб. Всего для участников специальной военной операции (СВО) должны были изготовить и поставить 20 тыс. бронежилетов.

Подробности — в материале «Ъ» «Бронежилеты не защитили от СИЗО».

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