Из свежей почты

Кирилл Стародубов, 7 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 241 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб.

Кирилл родился раньше срока, плохо развивался, лишь к двум годам начал держать голову и сидеть. Ему диагностировали детский церебральный паралич и аномалию в гене. Из-за спастики сын не ходит, у него искривлен позвоночник. А умственное развитие в норме — Кирилл отлично учится, у него способности к языкам. Сына готовы взять на реабилитацию в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва). Но оплатить ее мы не в состоянии — кругом в долгах, так как для лечения Кирилла приходилось брать кредиты. Екатерина Стародубова, Московская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Кирилл нуждается в комплексном лечении. Мы займемся снижением спастики и укреплением мышц, увеличением объема движений, развитием координации, равновесия и мелкой моторики».

Саша Кантемиров, 5 лет, деформация губы и носа, двусторонняя расщелина нёба и альвеолярного отростка, требуется операция. 176 963 руб.

Внимание! Цена операции 578 963 руб. Общество помощи русским детям внесло 170 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— еще 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 32 тыс. руб.

Саша родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Перенес три операции — расщелину губы, мягкого и твердого нёба устранили. Сейчас у сына сильно выпирает середина верхней челюсти, зубы растут криво, прикус нарушен. Предстоит операция — коррекция деформации носа и верхней губы, расширение пространства между губой и десной. Операция срочная, оплатить ее сами мы не в силах, а госквоты в клинике закончились. Анастасия Кантемирова, Пермский край

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Саше необходима реконструктивная хейлоринопластика с восстановлением верхнего свода преддверия полости рта. Затем мы продолжим ортодонтическое лечение для подготовки к костной пластике альвеолярного отростка».

Ясмина Никитина, 7 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 223 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 27 тыс. руб.

У Ясмины несовершенный остеогенез — патологически хрупкие кости. Ее лечат в клинике GMS (Москва), с оплатой не раз помогали читатели Русфонда, спасибо! Дочка окрепла, научилась ходить. В 2020 году ее бедро укрепили раздвижным штифтом. Два последних года переломов не было, но Ясмина вступила в период активного роста, и ей необходим курс терапии и реабилитации для уплотнения костной ткани. А средств на лечение взять неоткуда — воспитываю дочку одна. Лилия Никитина, Кемеровская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «Ясмине необходим курс терапии бисфосфонатами и реабилитации для поддержки плотности костной ткани, снижения вероятности спонтанных переломов».

Женя Дарков, 4 года, двусторонняя тугоухость 4-й степени, состояние после кохлеарной имплантации, требуется слухоречевая реабилитация. 254 220 руб.

Внимание! Цена реабилитации 385 220 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 31 тыс. руб.

В девять месяцев Жене диагностировали двустороннюю тугоухость 4-й степени: правое ухо совсем не слышало, слева были остатки слуха. Рекомендовали кохлеарную имплантацию. Операцию на правом ухе провели в год и восемь месяцев, на левом — через год. Но для развития слухового восприятия и речи нужны занятия со специалистами. После курса реабилитации в подмосковном центре «Тоша и Ко» сын начал делать успехи: вырос словарный запас, появились короткие фразы. Лечение надо продолжать, но оплатить его я не могу. Елена Даркова, Калининградская область

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Жене необходимы регулярные курсы слухоречевой реабилитации со специалистами. Занятия помогут его успешной социальной адаптации, подготовке к школе».

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