Путин одобрил покупку «Русской элеваторной компании» у французской Louis Dreyfus

Президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил покупку «Русской элеваторной компании», которая принадлежит зернотрейдеру Louis Dreyfus. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Французская компания в прошлом году прекратила экспорт российского зерна.

«В соответствии с п. 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Русская элеваторная компания", принадлежащих РУСЭЛКО ЛЛП (RUSELCO LLP)»,— сказано в распоряжении.

Следом за Louis Dreyfus работу в России прекратили трейдеры Cargill и Viterra. В Минсельхозе заявляли, что они должны до начала экспортного сезона (до 1 июля.— "Ъ") для получения разрешения на продажу российских активов подать сведения в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

ООО «Русская Элеваторная Компания» («РусЭлКо») создано в августе 2004 года АПК «Агрос» и компанией Sungrain Holding, которая входит в холдинг Louis Dreyfus. «РусЭлКо» управляет одной из самых мощных в стране элеваторных сетей, объединяющей элеваторы в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях.