ЦПВС: военные Сирии при поддержке ВКС убили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе

Сирийские военные при поддержке российских воздушно-космических сил уничтожили более 400 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранка Олег Игнасюк. Ранее СМИ писали о крупном прорыве боевиков на территориях, подконтрольных правительственным войскам Сирии.

Как уточнил господин Игнасюк, в 7:50 27 ноября вооруженные формирования, связанные с «Джебхат ан-Нусра», напали на подконтрольную правительственным войскам территорию в Алеппо и Идлибе. «За прошедшие сутки атакующие террористические организации понесли существенные потери в технике и личном составе. Уничтожено не менее 400 боевиков»,— сказал господин Игнгасюк (цитата по ТАСС).

За прошедшие сутки в Идлибе зафиксировано 13 обстрелов позиций сирийских военных, в Алеппо — один обстрел. По словам Олега Игнасюка, за сутки границу Сирии с территории Ливана пересекли 3 819 человек. «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) — отделение международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) на территории Сирии и Ливана.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) ранее сообщал, что в боях в Алеппо и Идлибе также участвует группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Ее боевики, как писал CNN, захватили 13 населенных пунктов, включая стратегически важные Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую базу сирийской армии на западе Алеппо — Базу 46.

Под контролем повстанцев, как пишет SOHR, также находящиеся возле крупной сирийской магистрали М-5 населенные пункты Дадих и Кафр-Батих. По подсчетам турецкого агентства Anadolu, к 28 ноября боевикам удалось выбить части сирийских военных из 32 населенных пунктов и занять территорию общей площадью 245 кв. км.

По данным SOHR, в ходе продолжающихся сутки боев погибли 132 военных. ЦПВС о пострадавших и погибших российских военных не сообщал.

Об атаке боевиков на позиции правительственных войск — в публикации «Ъ» «Удары Израиля разбудили сирийских боевиков».