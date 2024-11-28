Минобороны Сирии сообщило о крупной атаке боевиков в Алеппо и Идлибе

Сирийские вооруженные террористические группировки утром 27 ноября совершили крупную атаку в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщило Минобороны Сирии. По данным ведомства, повстанцы «понесли большие потери в технике и живой силе». Сирийские группировки назвали наступление «сдерживанием агрессии» — ответом на недавние артиллерийские обстрелы со стороны военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: HTS Фото: HTS

«В явное нарушение соглашения о деэскалации и по настоянию региональных и международных работодателей террористические группировки, входящие в так называемую террористическую "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ.— ''Ъ'') и находящиеся в провинциях Алеппо и Идлиб, совершили в среду утром крупную атаку на широком фронте, нанеся удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям в этих районах»,— говорится в заявлении Минобороны Сирии. «Наши войска различными огневыми средствами и вместе с дружественными силами противостоят террористическим организациям»,— уточнило ведомство.

Как отмечает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в боях участвует в том числе группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана в РФ террористической и запрещена). CNN со ссылкой на заявление повстанцев пишет, что боевики захватили 13 населенных пунктов, включая стратегически важные Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую базу сирийской армии на западе Алеппо — Базу 46. По данным SOHR, под контролем повстанцев также находятся населенные пункты Дадих и Кафр-Батих. Они расположены у трассы М-5 — одной из основных магистралей в Сирии.

Источник Reuters из повстанческой коалиции заявил, что наступление затронуло не менее десяти районов, находившихся под контролем сирийского правительства. Собеседник агентства из сирийской армии утверждает, что повстанцы продвинулись почти на 10 км от окраины города Алеппо, а также еще на несколько километров от городов Нубболь и Аль-Захра (расположены в 30 км к северу от Алеппо).

Командование сирийских повстанцев в разговоре c СNN также сообщило, что после «ожесточенных боев с войсками (президента Сирии Башада.— ''Ъ'') Асада» вооруженные группировки взяли под контроль город Урм-эль-Кубра, находящийся примерно в 20 км от Алеппо. Согласно данным, которые приводит SOHR, в ходе продолжающихся сутки боев погибли 132 человека. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии о боевых действиях не сообщал. В брифинге за 27 ноября говорилось, что центр продолжает «контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами».