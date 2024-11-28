В Тбилиси начались столкновения протестующих с полицией

В Тбилиси протестующие перекрыли проспект Руставели после решения властей приостановить переговоры о членстве в Евросоюзе до 2028 года. Судя по кадрам местных СМИ, почти вся площадь возле здания грузинского парламента в Тбилиси заполнена протестующими. К зданию парламента полицейские подогнали водометы, начались столкновения с полицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Irakli Gedenidze, Reuters Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

На опубликованных Telegram-каналом Newsgeorgia видеороликах из центра Тбилиси видно, как протестующие с включенными фонариками на телефонах размахивают флагами Евросоюза, свистят, стучат в барабаны, скандируют лозунги. Канал пишет, что на фоне протеста исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе пообещал «продолжить скрупулезно выполнять» обязательства по соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Telegram-канал SOVA Грузия публикует видео со столкновениями протестующих с полицией. Со ссылкой на активистов канал пишет, что полицейские начали использовать перцовый газ. Сейчас силовики пытаются вытеснить протестующих со стороны ул. Чичинадзе.

Акции протеста также проходят в Батуми, Кутаиси, Зугдиди и Гори. Из эфира телеканала Formula следует, что в Батуми и Зугдиди на акции протеста вышли несколько десятков человек.

Сегодня, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кохабидзе заявил, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. На этот период страна полностью отказывается от любых бюджетных грантов со стороны объединения. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение правящей партии «Грузинская мечта» остановить переговоры «была поставлена окончательная точка в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад».

О политической ситуации в Грузии — в публикации «Ъ» «В парламенте Грузии все теперь однообразно».