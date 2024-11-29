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Коммерсантъ FM
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Власти Норильска отрицают связь отсутствия свинины в школах Норильска с религией

Компания «ПроСервис Таймыр», поставщик питания в школы Норильска, объявила об увольнении сотрудника, заявившего, что отсутствие свинины в меню образовательных учреждений вызвано в том числе религиозными соображениями. Ранее родители учащихся школы №1 обратились к мэру Дмитрию Карасеву «с инициативой ввести в рацион детей свинину, которую не использовали в питании школьников более трех лет». «Мы действительно исключили свинину из школьного рациона, оставив лишь говядину и курицу, по ряду причин: во-первых, именно говядина — лидер по содержанию белка, нужного детям для роста; во-вторых, по сравнению со свининой этот вид мяса безопаснее — именно свинина чаще прочих видов мяса подвержена заражению в силу особенностей питания этих животных. Третья причина — мы считаем правильным уважать религиозные особенности питания многих детей нашего многонационального города»,— процитировало издание «Северный город» ответ неназванного представителя «ПроСервис Таймыр» в ходе последовавшей затем встречи с родителями школьников.

Это заявление стало причиной скандала — запрет на потребление свинины содержится в требованиях ислама и иудаизма. «Отмена свинины в наших школьных столовых — это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира,— заявил, например, член СПЧ Кирилл Кабанов.— Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить».

«В том, что блюд с использованием свинины нет в школьном меню, нет никакого религиозного подтекста, предпочтение отдается в пользу диетических видов мяса (говядина, курица)»,— заверил мэр Норильска. «Согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в школьной столовой могут кормить детей мясом только первой категории, это может быть курица, говядина, свинина, индейка и т. д… Допускается корректировка меню с учетом конфессиональных и территориальных особенностей питания при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе детей основных пищевых веществ»,— сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Валерий Лавский, Новосибирск

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