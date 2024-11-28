Здоровье потребовало добавки

Оборот рынка биологически активных добавок и спортивного питания увеличился в полтора раза год к году. А число покупок прибавило 30%, посчитали аналитики сервиса «ЮКасса». Средний чек за 11 месяцев 2024-го вырос на 9% — до более чем 6 тыс. руб. Самой популярной категорией оказались витамины и минералы, на втором месте — «БАДы для красоты». Всплеск продаж в этом сегменте, отмечают эксперты, случился в пандемию, когда граждане всерьез обеспокоились здоровьем. За последующие два-три года, отчитывались в DMS Group, объем индустрии вырос в полтора раза. Санкции вызвали волну импортозамещения. Только за 2022 год появилось 500 новых российских марок БАДов, а уровень поставок из-за рубежа упал на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Заработать на тренде решили все: от продуктового ритейла до салонов красоты, отмечает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская: «Это не лекарства, поэтому, условно, никаких лицензий на это не нужно. Под это в свое время стали выделять отельные зоны и в розничных магазинах. Сейчас ими активно торгуют и маркетплейсы, привозят селлеры и салоны красоты. Это стало частью ухода за собой — а-ля превентивные меры.

В целом влияет и история с ЗОЖ, даже в врачи в поликлиниках сейчас, когда назначают определенное лекарство, отправляют, не поверите, на Wildberries. Но все равно у нас этот рынок до сих пор еще не развит, как, например, в США. Взять какой-нибудь Costco: приходишь, забираешь себе сразу огромные банки и коробки. Там вокруг этого разворачиваются полноценные маркетинговые кампании. Я бы не связывала это с доходами населения, безусловно, это может быть, но глобально у нас просто разный менталитет. Посмотреть на тот же самый Запад: в силу усиления какого-то стресса люди привыкли принимать БАДы. У нас такого никогда не было, нам проще на травках, причем своих».

Российские потребители активно переключаются на премиальные пищевые добавки, писал “Ъ”. Продажи продукции дороже 1 тыс. руб. за упаковку за 2023 год выросли почти на 30% и в деньгах, и в натуральном выражении. Из-за нехватки инвестиционных средств российские марки БАДов пока медленно осваивают премиум-сегмент, отмечает независимый эксперт Галина Коротун, которая пять лет руководила российским офисом австрийской группы Biogena: «Я не говорю, что этих брендов нет, есть несколько компаний, которые стараются развивать именно российские бренды. Они пока в начале пути, но работают с хорошим сырьем, и я думаю, что это просто вопрос времени. У нас в стране существуют серьезные курорты или санатории, которые занимаются здоровьем, которые относятся к категории премиум. Люди, которые занимаются своим здоровьем, приезжают на курсовое лечение. Как правило, в этих медицинских учреждениях и в клиниках порой представлены те бренды, с которыми работают врачи и которым они доверяют. Если говорить про каналы распределения, это в первую очередь аптечный сегмент, если есть сомнения в легальности, или в том числе онлайн-аптеки. Про маркетплейсы: у нас есть онлайн-площадки, которые маркируют бренды как оригинальные, то есть это производитель или дистрибутор, который сам привез и отвечает за эту продукцию».

Российские власти не раз призывали ужесточить контроль за оборотом БАДов. В октябре руководство Минсельзхоза, например, называло эту отрасль «еще очень серой». А депутаты Госдумы указывали на присутствие на онлайн-площадках серых импортеров и торговцев контрафактом. Закон пресекает попадание на рынок небезопасных, но не малоэффективных пищевых добавок, говорит заведующая кафедрой диетологии и клинической нутрициологией Медицинского института РУДН Светлана Орлова: «Если есть регистрационное свидетельство, то хотя бы на этапе регистрации эти продукты проверялись с точки зрения безопасности. С точки зрения качества нужно в первую здесь очередь посмотреть категорию продукта. Коллаген — просто перемолотые хрящи и кости — будет стоить 500 руб. за баночку, но работать он не будет. А гидролизованный коллаген стоит уже 1,5 тыс. руб. Но если он получил свидетельство госрегистрации, то хотя бы есть законы, которые регулируют количество необходимых вложений в добавку. Если это пустышка, ее поймают. Сейчас идет выборочная покупка продуктов и от Роскачества, и от Роспотребнадзора, и это проверяется. Лучше отказаться от покупки, когда продукт очень дешевый или очень дорогой».

В Роспотребнадзоре отмечали, что сейчас биодобавки регулярно принимают до 20% россиян.

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Елизавета Скобцова