Налоги бесспорно взыщут

Минфин планирует получить 22 млрд руб. на внесудебном взыскании налогов, прогнозы ведомства приводит РБК. Сейчас такой порядок работает только с организациями и предпринимателями. О том, что его распространят на физлиц, стало известно этим летом. А с 1 ноября 2025 года новый механизм уже заработает, уточняет РБК. У налогоплательщика будет месяц, чтобы не согласиться с начисленной суммой. Если он получит отказ от налоговой, взыскание возможно только через суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О плюсах и минусах нового подхода рассуждает партнер компании Taxadvisor Алексей Яковлев: «Для физлиц сейчас действует судебный порядок взыскания. Это наследие Конституционного суда, позиция 1996 года, поскольку это вторжение в право собственности человека и гражданина, то предусматривается только судебный порядок. Сейчас все идет к тому, что на физлиц распространят внесудебный порядок бесспорного взыскания недоимки по налогам. И аргументы, которые я слышу, о том, что суды перегружены делами, где нет спора, где физлица просто в силу своей неосведомленности, неграмотности, получили какой-то копеечный долг, достаточно спорные.

В других странах налоговые долги точно взыскиваются в бесспорном порядке с банковских счетов физлиц. В тех же Штатах достаточно много инструментов, чтобы началось общение между налоговым органом и физлицом по поводу долга, есть огромный выбор отсрочек, рассрочек и всяких других мер, где суд воспринимается как крайняя мера. Если у нас тоже сделают так, что суд будет крайней мерой, наверное, я морально буду согласна. Учитывая массовость, конечно, я не исключаю, что будут ошибки. Когда физлицо не в курсе долга, может быть, оно готово заплатить. У нас до сих пор даже в системе единого налогового счета иногда всплывают долги, которым много лет. И бывает, что ни налоговый орган, ни физлицо не может понять, сколько лет этому долгу».

По подсчетам СМИ, каждый год выносится около 6 млн судебных приказов о взыскании обязательных платежей, а отменяется из них не более 5%. Впрочем, разгрузка судов не означает, что они станут работать эффективнее, считает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко: «Действительно, есть много мелких начислений, которые технически надо исполнить, а некому: нет ресурса, нет времени, нет сотрудников. Если это оптимизировать таким образом, конечно, поступления вырастут. Понятно, что это удобнее. Без суда вообще все делать удобнее.

Можно сказать, что это опасная тенденция, потому что, когда мы говорим, что мы разгрузим суды, подразумевается, что они плохо работают и не помогают. Поэтому, мол, давайте откажемся от судов. То есть это вовсе не значит, что если сейчас эти налоговые дела от них уйдут, они будут работать обязательно качественно, это не прямая зависимость.

В цифровую эпоху многие процессы стали гораздо проще, поэтому приставы стали гораздо эффективнее, чем раньше. Одно дело, когда надо было 20 лет назад ходить по квартирам забирать телевизоры, а сейчас можно просто нажать две кнопки, и деньги автоматически списываются. Обмен информацией между ведомствами, конечно, по-прежнему несовершенен, но в то же время все стало гораздо быстрее. Поэтому непосредственно с изъятием проблем быть не должно».

По прогнозам Минфина, новый порядок обернется не только дополнительными доходами, но и временными издержками. Изменение механизма потребует почти 2 млрд руб.

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Илья Сизов