Губернатор Никитин предложил использовать образ многодетных семей в рекламе

Сегодня, 28 ноября, прошло заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Семья». На нем глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что только в 2,5% рекламы в России используется образ многодетной семьи. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил обязать компании показывать именно многодетные семьи в той рекламе, которая предполагает использование образа семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ничего сложного нет в том, чтобы делать иначе. Если реклама предполагает образ семьи, то пусть предприятия при рекламе своей продукции используют образы с большим числом детей»,— сказал губернатор, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой (цитата по ТАСС).

В конце октября в правительстве разработали Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности до 2036 года. На сегодняшний день более 60% россиян заявили, что финансовые проблемы являются главным препятствием для обзаведения потомством, показал опрос социологов из Russian Field.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Потомство откладывают на потом».