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Коммерсантъ FM
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Конституционный суд Молдавии утвердил переизбрание Санду на пост президента

Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов президента, по итогам которых действующая глава государства Майя Санду победила с 55,33% голосов. Ее соперник — кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — получил 44,67% голосов. Решение обжалованию не подлежит. Заседание суда проходило на фоне протестов сторонников социалистической партии, требовавших пересчитать голоса.

Заседание Конституционного суда Молдавии

Заседание Конституционного суда Молдавии

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Заседание Конституционного суда Молдавии

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Первый и второй туры президентских выборов в Молдавии состоялись 20 октября и 3 ноября. Майя Санду набрала 48,81% голосов на территории страны, за Александра Стояногло проголосовали 51,19%. Победу госпоже Санду принесли голоса молдавских диаспор в Европе и Северной Америке.

Во время заседания у здания Конституционного суда сторонники Партии социалистов требовали аннулировать результаты выборов. Депутаты от партии бойкотируют сегодняшнее пленарное заседание парламента в знак протеста. Тем временем сам Александр Стояногло признал свое поражение, но назвал победу власти «слабой и искусственной», поскольку большинство голосов внутри страны досталось ему.

24 декабря 2024 года завершается четырехлетний президентский срок Майи Санду. В этот же день, как ожидается, состоится торжественное заседание Конституционного суда, в ходе которого пройдет инаугурация госпожи Санду, переизбравшейся на новый срок.

Подробнее об итогах выборов — в публикации «Ъ» «Победа племени Майи».

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