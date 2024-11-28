Путин назвал нереалистичной помощь ОДКБ в связи с ударами ATACMS по России

Президент Владимир Путин заявил, что партнеры по ОДКБ не могут чем-либо помочь России в ситуации с ударами американским оружием по российским территориям. По его словам, помощь стран—участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этом случае «нереалистична».

«От того, что американским оружием, теми же ATACMS, наносятся удары по российской территории, ну что могут сделать другие страны этой организации для оказания помощи Российской Федерации? Это же нереалистично»,— сказал президент, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам заседания ОДКБ в Астане.

В ОДКБ состоят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Из статьи четвертой договора следует, что агрессия в отношении одного из участников объединения будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников. В случае акта агрессии участники ОДКБ должны предоставить военную помощь.

Удары американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow были нанесены украинскими военными по Брянской и Курской областям 19 ноября. Тогда ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS Брянскую область. 21 ноября стало известно об уничтожении двух британских крылатых ракет Storm Shadow в Курской области. В тот же день Владимир Путин сообщил об ответном ударе по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске с помощью баллистической ракеты «Орешник». Сегодня, 28 ноября, президент сообщил, что после удара «Орешника» по предприятию украинские военные еще дважды использовали ATACMS для ударов по Курской области.