Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке процесса открытия переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года. До этого же срока власти отказываются от получения любых грантов от объединения. Глава правительства объяснил, что обсуждение этих переговоров стало инструментом для раскола общества. При этом он назвал государственной задачей войти в состав ЕС в 2030 году. В Брюсселе заявили о приостановке процесса интеграции страны в объединение еще летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Наша обязанность — сделать Грузию полноправным членом европейской семьи перед историей Грузии и нашими великими предками. Соответственно наша государственная задача — сделать Грузию членом Евросоюза в 2030 году, для чего мы приложим все усилия. Следует подчеркнуть, что отношения Грузия—ЕС по своему содержанию являются двусторонними и могут быть только двусторонними. Мы гордая и уважающая себя нация с многовековой историей, поэтому для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в Евросоюз как милость, которую Евросоюз должен нам оказать»,— сказал господин Кобахидзе на брифинге (цитата по Resonancedaily).

Премьер-министр раскритиковал множество действий Брюсселя, упомянув в том числе принятие резолюций против правительства Грузии. В частности, сегодня, 28 ноября, Европарламент принял резолюцию с призывом к грузинским властям повторно провести парламентские выборы «под тщательным международным контролем», чтобы исправить допущенные нарушения. Евродепутаты обвинили правящую «Грузинскую мечту» в отступлении от демократии.

«Открытие переговоров используется в качестве шантажа, инструмента раскола, как прежде использовался статус кандидата. Это совершенно искусственное явление, особенно в том, что касается переговоров, от даты открытия которых дата присоединения вообще не зависит»,— подчеркнул Ираклий Кобахидзе. «К 2030 году из всех стран-кандидатов Грузия будет наиболее подготовлена к членству ЕС. Это наше обещание грузинскому народу, которое обязательно будет выполнено»,— пообещал премьер.

Грузия подала заявку на членство в Евросоюз в марте 2022 года. Статус кандидата она получила в декабре следующего года. Однако еще в июне 2024-го Евросоюз приостановил процесс приема Грузии и заморозил часть финансовой помощи в республике (в том числе — выделенные грузинскому Минобороны €30 млн). Поводом стал инициированный «Грузинской мечтой» закон об иностранных агентах, вызвавший массовые беспорядки в Грузии. В Брюсселе сочли, что он нарушает три из девяти условий вступления в ЕС — борьбу с дезинформацией, политическую поляризацию и соблюдение гражданских свобод. Позднее ЕС раскритиковал еще один принятый грузинским правительством закон — о запрете ЛГБТ-пропаганды (в России движение признано экстремистским и запрещено).

О политической ситуации в Грузии — в публикации «Ъ» «В парламенте Грузии все теперь однообразно».