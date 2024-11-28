Владимир Путин рассказал об итогах разговора с Олафом Шольцем

Президент России Владимир Путин рассказал, что после его телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 ноября они оба «остались при своих мнения». Лидеры обеих стран обсуждали украинский конфликт. Телефонный разговор 15 ноября был первым почти за два года. Инициатором была немецкая сторона.

«Что касается разговора с канцлером, то он продолжался достаточно долго. В основном это касалось событий на Украине. Но здесь ничего необычного, я думаю, ни для него, ни для меня не было. Он изложил свою позицию, я — свою»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. Он добавил, что Россия всегда открыта для контактов с другими странами и никогда от них не отказывалась.

Во время телефонного разговора, который продлился около часа, господин Путин и господин Шольц обсудили российско-украинский конфликт, условия для его урегулирования и «беспрецедентную деградацию» взаимоотношений России и Германии.

Олаф Шольц сделал вывод, что позиция Москвы по ситуации на Украине почти не изменилась. При этом он выступил за диалог с президентом России. Владимир Путин, в свою очередь, заявил канцлеру, что Москва никогда не отказывалась от возобновления переговоров по российско-украинскому конфликту. Стороны договорились, что их помощники будут на связи.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Олаф Шольц готовится ко второму звонку».