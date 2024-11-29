В Татарстане зарплата шлифовщика по металлу увеличилась на 22%, до 100 тыс. рублей

В 2024 году в Татарстане средняя зарплата шлифовщика или полировщика по металлу выросла на 22%. Максимальный доход специалиста составляет 100 тыс. руб. Об этом сообщили в исследовании Superjob.

По итогам года шлифовщики по металлу, а также токари, фрезеровщики стали самыми востребованными профессиями среди квалифицированных рабочих в сфере промышленности. За год зарплата фрезеровщика увеличилась на 10%. Максимальное предложение по зарплате для специалиста — 140 тыс. руб. Доход токаря-расточника в 2024 году вырос на 11%. Максимально специалист может получать 145 тыс. в месяц.

Среди востребованных инженерно-технических работников (ИТР) — конструкторы, технологи и механики. За год число вакансий в производственных компаниях выросло на 3%.

Больше всего вакансий зарегистрировали в отрасли машиностроения, пищевой промышленности и производстве металлических изделий и заготовок.

Диана Соловьёва