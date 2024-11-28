Силуанов: профицит бюджета в январе—сентябре составил 0,4% ВВП

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что за девять месяцев 2024 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 0,4% от ВВП. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что профицит оценивается в 580 млрд руб. За указанный период в бюджет поступило 26,3 трлн руб., что на 6,6 трлн руб. больше, чем за девять месяцев 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: заместитель председателя правительства России Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава МЧС Александр Куренков и министр экономического развития Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Слева направо: заместитель председателя правительства России Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава МЧС Александр Куренков и министр экономического развития Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Мишустина, которые приводит ТАСС, уровень профицита вызван устойчивым ростом поступлений от несырьевых отраслей и нефтегазового сектора. Расходы бюджета составили 68%. Господин Силуанов отметил, что это один из лучших показателей исполнения бюджета за последние годы. Темпы роста экономики сложились на уровне 4,2%.

По итогам исполнения бюджета за девять месяцев было создано 153 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях, построено 20 детских больниц, обновлено 2,5 тыс. пассажирских транспортных средств в городах, 19 тыс. образовательных организаций обеспечены материально-технической базой.

На реализацию федерального послания президента Владимира Путина от 28 февраля было выделено 160 млрд руб. Большая часть из них была направлена на льготное ипотечное кредитования семей с детьми и выплаты маткапитала за третьего ребенка.

За девять месяцев рост доходов населения составил 8,6%. Доходы субъектов выросли почти 7%, собственные доходы — на 11%. С профицитом бюджет исполнен в 61 регионе.

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