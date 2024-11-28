«IMAX планирует расширить глобальную аудиторию»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о сотрудничестве компании со стартапом Camb.ai.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jia Tianyong / China News Service / Getty Images Фото: Jia Tianyong / China News Service / Getty Images

IMAX намерена локализовать свой контент с помощью искусственного интеллекта. Компания объявила о стратегическом партнерстве с дубайским стартапом Camb.ai. Он специализируется на технологии синтеза речи и перевода более чем 140 языков. Драйвером сотрудничества стал растущий спрос на неанглоязычный контент во всем мире.

Свои возможности по лингвистической адаптации стартап уже показал на крупных спортивных мероприятиях. Перевод в прямых трансляциях и дубляж с помощью ИИ успешно применялся, например, в эфире Eurovision Sport, на Открытом чемпионате Австралии по теннису и в американской профессиональной футбольной лиге MLS. В последнем случае зрители могли выбрать язык комментариев прямо во время просмотра. Это работало и во время прямых трансляций, и с архивными материалами, и с контентом по запросу. На чемпионате Australian Open у зрителей была возможность смотреть послематчевые интервью спортсменов на родных языках почти в реальном времени. Например, если теннисист отвечал на английском, система переводила его на другие языки и синтезировала голос в максимально похожий на оригинальный тембр спикера.

Как это работает? В основе довольно простая архитектура из двух базовых моделей искусственного интеллекта. Первая, Boli, переводит речь из оригинального видео в текстовый вид. Следом вторая модель под названием Mars эмулирует уже новую речь на языке запроса. Оба инструмента задействуют ресурсы платформы Dub Studio, умещающей в себе свыше 140 языков. Одной из важных ее особенностей является поддержка нескольких языков, по которым довольно мало данных в интернете. Camb.ai утверждает, что ее технологии сохраняют нюансы языков, а при генерации речи учитывают аспекты исходного звука, включая окружающие шумы, такие как, например, аплодисменты болельщиков на заднем плане.

С помощью сотрудничества IMAX планирует расширить глобальную аудиторию, выйти на новые рынки. Зрителям обещают рост доступного контента и сохранение эмоциональной составляющей звука без потерь его качества при переводе. Звучит увлекательно, но вместе с тем нас, возможно, ждет череда разочарований. Например, послушайте Леонардо Диаприо в российском дубляже Сергея Бурунова и сравните с оригинальным звучанием актера.