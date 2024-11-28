В суд направили уголовное дело о смертельном ДТП в Сочи

Сочинские следователи направили в суд уголовное дело по факту смертельного ДТП. Авария произошла 18 августа 2024 года на улице Транспортной, рассказали в пресс-службе УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 43-летний сочинец, управляя автомобилем Opel Astra в состоянии опьянения, сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пешеход, 44-летний мужчина, скончался на месте происшествия от полученных травм.

В отношении водителя расследовали уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Дело рассмотрит суд. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

В середине ноября в Сочи произошло смертельное ДТП с участием 19-летнего водителя мопеда. Юноша врезался в металлическое ограждение и позже погиб в больнице.

Вячеслав Рыжков