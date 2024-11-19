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Мопедист без прав погиб в ДТП в Сочи

Вечером 18 ноября в Сочи произошло смертельное ДТП с участием 19-летнего мопедиста. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 22:15 в районе дома 147/2 на улице Пластунская. 19-летний водитель мопеда не учел дорожные условия на мокрой поверхности и не выбрал безопасную скорость. Это привело к опрокидыванию транспортного средства и его столкновению с металлическим ограждением.

Пострадавший скончался в больнице от полученных травм. При проверке документов выяснилось, что у погибшего не было водительских прав.

Мария Удовик

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