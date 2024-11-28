Алексей Текслер анонсировал отставки в сфере ЖКХ после визита генпрокурора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что после критики генпрокурора РФ Игоря Краснова, касающейся системы ЖКХ, будут приняты кадровые решения. Глава региона подчеркнул, что «особый спрос» будет с глав муниципалитетов и руководителей управляющих организаций. Планируется направить дополнительные средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Заявления опубликованы в личном telegram-канале Алексея Текслера.

Также губернатор по итогам визита генпрокурора России сообщил, что дополнительные бюджетные деньги будут выделены на более активное расселение домов, власти разработают планы по расширению программы ремонта дорог, ликвидации несанкционированных свалок, продолжатся работы по газификации поселков.

«Также Игорь Викторович обозначил ряд проблем в сферах общественного транспорта, медицины, защиты прав участников СВО и членов их семей. По всем поставленным генпрокурором задачам так же будет проведена тщательная работа», — прокомментировал Алексей Текслер.

Во время визита 27 ноября генеральный прокурор России Игорь Краснов констатировал «безмерные» проблемы жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области. Он поставил задачу прокурору региона Игорю Донгаузеру начать масштабные проверки в этой сфере. Также на встрече с предпринимателями господин Краснов поручил изучить соблюдение антикоррупционных запретов, требований и ограничений сотрудниками Госавтоинспекции во всех регионах РФ.