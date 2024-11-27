Во всех регионах проверят ГАИ после жалобы челябинского бизнесмена генпрокурору

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с предпринимателями Челябинской области поручил проверить соблюдение антикоррупционных запретов, требований и ограничений сотрудниками Госавтоинспекции во всех регионах РФ. Один из участников мероприятия пожаловался на ненадлежащую организацию техосмотров автобусов, сообщается в telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

«Проверки надо провести по всей стране, во всех субъектах. Это не разовая ситуация. Надо дать уголовно-правовую оценку и, если будут намеки на прекращение деятельности предпринимателей, безусловно, надо обеспечить мерами защиты», – прокомментировал Игорь Краснов.

По данным Генпрокуратуры, жалоба на работников ГАИ, которые уклоняются от организации техосмотров автобусов, в том числе в рамках госконтрактов, поступила от генерального директора ООО «ПТО-Урал» Кирилла Астафьева. По словам бизнесмена, направленные ранее обращения в областную прокуратуру ситуацию не исправили. Игорь Краснов подчеркнул, что нарушения влекут риски сбоя пассажирских перевозок, а от технического состояния автобусов зависят жизнь и здоровье граждан. По его словам, заявление предпринимателя рассмотрит лично прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер.