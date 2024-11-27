Игорь Краснов поручил провести «масштабные проверки» ЖКХ в Челябинской области

Генеральный прокурор России Игорь Краснов констатировал «безмерные» проблемы жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области. Он поручил прокурору региона Игорю Донгаузеру начать масштабные проверки в этой сфере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Поручение Игорь Краснов дал во время личного приема граждан в Челябинске. «Челябинская область — это мощный экономический регион. И в то же время проблемы жилищно-коммунального хозяйства здесь безмерные. Огорчительно, что никто ничего не делает. Я поручаю прокурору Челябинской области начать масштабные проверки в сфере ЖКХ, посмотреть, что делают все уполномоченные органы»,— сказал Генпрокурор РФ.

Он также акцентировал внимание на проверке управляющих компаний— куда и на что они тратят деньги, и потребовал дать уголовно-правовую оценку их действия. «Те деньги, которые люди платят за неоказанные услуги, нужно обратно вернуть. Люди не живут, а выживают и тратят свои собственные деньги на обслуживание дома», — заявил Игорь Краснов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Генеральный прокурор России прибыл в Челябинске сегодня утром. Кроме личного приема граждан он намерен встретиться с представителями бизнес-сообщества.