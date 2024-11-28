30 ноября и 1 декабря в Уфе пройдут сельхозярмарки

30 ноября и 1 декабря с 9:00 до 16:00.в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки по продаже продукции башкирских производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В субботу торговые площадки будут расположены на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Новороссийской, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, на улице Рабкоров, 20, а также возле парка «Волна», площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи. В воскресенье ярмарки продолжатся, но без площадки возле парка «Волна».

Олег Вахитов