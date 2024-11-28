Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Октябрьском введут туристический налог

Депутаты городского совета Октябрьского решили ввести туристический налог с 2025 года, сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на секретаря совета Фаниса Нургалиева.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2025 году ставка туристического налога будет равняться 1% от стоимости размещения, но не менее 100 руб. в сутки. Она будет поэтапно увеличиваться и к 2029 году составит 5%. Деньги пойдут на развитие туризма.

Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», туристический налог ввели в Кумертау, Учалах, Стерлитамаке и Бирске.

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...