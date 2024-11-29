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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 58 лет художественному руководителю Государственного театра наций, народному артисту РФ Евгению Миронову

Евгений Миронов

Евгений Миронов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Евгений Миронов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист РФ, режиссер Владимир Бортко:

— Уважаемый Евгений Витальевич! Согласитесь, что бессмысленно ставить Шекспира, если у режиссера нет Гамлета. На мой взгляд, без Вас не состоялась бы экранизации романа Ф. М. Достоевского в начале 2000-х, потому что не было актера, который смог лучше воплотить образ князя Мышкина. Вы — выдающийся актер, который не просто разделяет идеи режиссера, что предполагается изначально. Меня восхищало, что насколько профессионально Вы воплощаете и раскрываете режиссерский замысел с плюсом в нужную сторону. Поэтому с большим удовольствием вспоминаю нашу совместную работу. Вы очень талантливы и успешно реализуете многие проекты. Рад, что творческая карьера складывается очень хорошо. Не останавливайтесь и дальше! Желаю Вам добра и всего самого хорошего!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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