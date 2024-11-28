ЦБ представил 25 вариантов изображений для новой купюры в 1000 рублей

Банк России представил варианты изображений, которые пойдут на стороны новой купюры номиналом 1000 рублей. Всего из 40 вариантов было отобрано 25 изображений, которые вынесут на онлайн-голосование граждан, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова передает «Интерфакс».

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Глава регулятора отметила, что изображения были отобраны с «опорой на рекомендации региональных экспертных групп». При этом изменена будет только оборотная сторона: лицевая сторона с изображениями нижегородского Кремля останется такой же, как в варианте купюры, представленном в 2023 году. Открытое голосование начнется после того, как регулятор проведет еще один этап экспертного обсуждения.

Все предложенные ЦБ варианты для новой купюры: Здание Вятского художественного музея в Кирове; Главный корпус Казанского федерального университета; Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в Пензенской области; Мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии»; Дворец земледельцев в Казани; Дом-памятник И.А. Гончарову в Ульяновске; Жигулевская ГЭС на реке Волге в Самарской области; Международный аэропорт Гагарин в Саратове; Монумент Матери-Покровительнице в Чебоксарах; Монумент Славы в Самаре; Музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» в Нижегородской области; Музей истории Оренбурга; Музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи в Саранске; Музей народного творчества в Пензе; Музейный центр «Самара космическая»; Памятник Салавату Юлаеву в Уфе; Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Саратовской области; Изображение старинной парусной волжской барки; Пермский краеведческий музей; Президентский мост через Волгу в Ульяновске; Самарский академический театр драмы имени М. Горького; Саратовская консерватория имени Л.В. Собинова; Саратовский автомобильный мост через Волгу; Изображение теплохода на подводных крыльях «Метеор»; Центр семьи «Казан» в Казани;

Купюра в 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. На представленных ЦБ изображениях запечатлены, в частности, региональные музеи, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС, саратовский аэропорт Гагарин, изображения старинной парусной волжской баржи, теплохода на подводных крыльях «Метеор» и другие.

16 октября 2023 года Центробанк ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. РПЦ выступило с критикой новой купюры в 1000 рублей, так как на изображенной на ней церкви отсутствовал крест. 18 октября регулятор объявил об остановке выпуска банкноты, а 27 октября госпожа Набиуллина заявила, что представит обновленный дизайн купюры в 2024 году.