Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ представил 25 вариантов изображений для новой купюры в 1000 рублей

Банк России представил варианты изображений, которые пойдут на стороны новой купюры номиналом 1000 рублей. Всего из 40 вариантов было отобрано 25 изображений, которые вынесут на онлайн-голосование граждан, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова передает «Интерфакс».

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Следующая фотография
1 / 4

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Глава регулятора отметила, что изображения были отобраны с «опорой на рекомендации региональных экспертных групп». При этом изменена будет только оборотная сторона: лицевая сторона с изображениями нижегородского Кремля останется такой же, как в варианте купюры, представленном в 2023 году. Открытое голосование начнется после того, как регулятор проведет еще один этап экспертного обсуждения.

Все предложенные ЦБ варианты для новой купюры:

Здание Вятского художественного музея в Кирове;

Главный корпус Казанского федерального университета;

Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в Пензенской области;

Мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии»;

Дворец земледельцев в Казани;

Дом-памятник И.А. Гончарову в Ульяновске;

Жигулевская ГЭС на реке Волге в Самарской области;

Международный аэропорт Гагарин в Саратове;

Монумент Матери-Покровительнице в Чебоксарах;

Монумент Славы в Самаре;

Музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» в Нижегородской области;

Музей истории Оренбурга;

Музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи в Саранске;

Музей народного творчества в Пензе;

Музейный центр «Самара космическая»;

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе;

Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Саратовской области;

Изображение старинной парусной волжской барки;

Пермский краеведческий музей;

Президентский мост через Волгу в Ульяновске;

Самарский академический театр драмы имени М. Горького;

Саратовская консерватория имени Л.В. Собинова;

Саратовский автомобильный мост через Волгу;

Изображение теплохода на подводных крыльях «Метеор»;

Центр семьи «Казан» в Казани;

Купюра в 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. На представленных ЦБ изображениях запечатлены, в частности, региональные музеи, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС, саратовский аэропорт Гагарин, изображения старинной парусной волжской баржи, теплохода на подводных крыльях «Метеор» и другие.

16 октября 2023 года Центробанк ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. РПЦ выступило с критикой новой купюры в 1000 рублей, так как на изображенной на ней церкви отсутствовал крест. 18 октября регулятор объявил об остановке выпуска банкноты, а 27 октября госпожа Набиуллина заявила, что представит обновленный дизайн купюры в 2024 году.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...