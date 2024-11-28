ЦБ представил 25 вариантов изображений для новой купюры в 1000 рублей
Банк России представил варианты изображений, которые пойдут на стороны новой купюры номиналом 1000 рублей. Всего из 40 вариантов было отобрано 25 изображений, которые вынесут на онлайн-голосование граждан, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова передает «Интерфакс».
Глава регулятора отметила, что изображения были отобраны с «опорой на рекомендации региональных экспертных групп». При этом изменена будет только оборотная сторона: лицевая сторона с изображениями нижегородского Кремля останется такой же, как в варианте купюры, представленном в 2023 году. Открытое голосование начнется после того, как регулятор проведет еще один этап экспертного обсуждения.
Все предложенные ЦБ варианты для новой купюры:
Здание Вятского художественного музея в Кирове;
Главный корпус Казанского федерального университета;
Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в Пензенской области;
Мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии»;
Дворец земледельцев в Казани;
Дом-памятник И.А. Гончарову в Ульяновске;
Жигулевская ГЭС на реке Волге в Самарской области;
Международный аэропорт Гагарин в Саратове;
Монумент Матери-Покровительнице в Чебоксарах;
Монумент Славы в Самаре;
Музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» в Нижегородской области;
Музей истории Оренбурга;
Музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи в Саранске;
Музей народного творчества в Пензе;
Музейный центр «Самара космическая»;
Памятник Салавату Юлаеву в Уфе;
Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Саратовской области;
Изображение старинной парусной волжской барки;
Пермский краеведческий музей;
Президентский мост через Волгу в Ульяновске;
Самарский академический театр драмы имени М. Горького;
Саратовская консерватория имени Л.В. Собинова;
Саратовский автомобильный мост через Волгу;
Изображение теплохода на подводных крыльях «Метеор»;
Центр семьи «Казан» в Казани;
Купюра в 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. На представленных ЦБ изображениях запечатлены, в частности, региональные музеи, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС, саратовский аэропорт Гагарин, изображения старинной парусной волжской баржи, теплохода на подводных крыльях «Метеор» и другие.
16 октября 2023 года Центробанк ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. РПЦ выступило с критикой новой купюры в 1000 рублей, так как на изображенной на ней церкви отсутствовал крест. 18 октября регулятор объявил об остановке выпуска банкноты, а 27 октября госпожа Набиуллина заявила, что представит обновленный дизайн купюры в 2024 году.