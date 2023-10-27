ЦБ представит новый дизайн купюры в 1000 рублей в 2024 году

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России представит обновленный дизайн купюры в 1000 рублей в 2024 году. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы предполагаем, что обновленный дизайн, обновленная модификация будет в следующем году»,— сообщила госпожа Набиуллина. Она добавила, что ЦБ планирует поменять процесс обсуждения дизайна купюры — расширить экспертную группу по этому вопросу и сделать дискуссию по поводу внешнего вида банкноты более публичной. Внести изменения, по словам главы регулятора, хотят только на оборотной стороне купюры.

16 октября Центробанк ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. 18 октября регулятор сообщил об остановке выпуска купюры в 1000 рублей из-за критики со стороны Русской православной церкви — на изображении купола Введенской церкви отсутствовал крест.

О купюрах с обновленным дизайном — в материале «Ъ» «Перестройка идет к банкоматам».

Петр Бузлаев