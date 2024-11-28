«Российский полузащитник "Монако" сумел отличиться»

«Ливерпуль» остается единственной командой Лиги чемпионов, которая выиграла все матчи после старта турнира. В пятом туре «Ливерпуль» оставил не у дел мадридский «Реал» со счетом 2:0. Это первая победа красных над королевским клубом за 15 лет. За развитием событий в матчах ЛЧ следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz / Reuters Фото: Manon Cruz / Reuters

Можно как угодно относиться к английскому футболу, да и к стране в целом, но когда перед стартовым свистком важного матча начинает петь переполненный стадион, это завораживает. Встреча Лиги чемпионов «Ливерпуль»—«Реал» на легендарном «Энфилде» по традиции началась с песни.

Без ключевых игроков во главе с Винисиусом Жуниором мадридский клуб, мягко говоря, далек от былого величия. Даже звездный Килиан Мбаппе, который очень старался, все равно забить не смог, в том числе с пенальти. Правда, стоит сказать, что 11-метровый не реализовал и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, но у гостей и без него нашлось, кому забивать. Во втором тайме голы Алексиса Макаллистера и Коди Гакпо отправили «Реал» в нокаут.

После этой победы «Ливерпуль» занимает в общей турнирной таблице первое место, а Реал 24-е из 36-ти возможных. Впереди еще три тура и говорить о том, что сливочные останутся без плей-офф рано, но то, что у команды Карло Анчалоти есть проблемы можно признать уже сейчас. Возможно, многое изменится, когда в строй вернуться игроки основы. Да и Мбаппе списывать со счетов рано, уверен футбольный аналитик Константин Клещев: «В чемпионате Испании Мбаппе, по его собственным словам, уже, наконец, начинает находить общий язык со своими партнерами.

Дай бог, чтобы это произошло скорее, потому что тогда "Реал" наверняка еще усилится, будет показывать более яркую игру. И, кстати, если вспомнить, как Зинедин Зидан приходил в "Реал", то ему потребовалось полгода, чтобы стать тем Зиданом, который уже блистал в Лиге чемпионов».

В отличие от Мбаппе, российский полузащитник «Монако» Александр Головин сумел отличиться. В матче с «Бенфикой» он сделал результативную передачу. Правда, это не помогло монегаскам одержать победу. Они уступили (2:3), но если Головин продолжит набирать форму, то с «Монако» все будет в порядке, считает комментатор Владислав Батурин: «Чем в лучшей форме будет находиться россиянин, тем у "Монако" больше шансов на успех во всех турнирах».

Не обошлось во второй день пятого тура без невероятных сценариев. Нидерландский клуб ПСВ до 87-й минуты проигрывал «Шахтеру» (0:2), но потом сумел перевернуть встречу. Итог — 3:2 в пользу команды из Эйндохвена. Это было действительно эпично. А самый нелепый гол пятого тура был забит в матче «Селтик»—«Брюгге». Это взятие ворот точно попадет во все видео нарезки. Защитник шотландского клуба не глядя сделал передачу на голкипера, которого в воротах не оказалось, и мяч зашел точно в угол. Встреча завершилась вничью (1:1). Но, честно говоря, хочется, что бы таких историй в Лиге чемпионов было поменьше. Следующий этап турнира пройдет в начале декабря.

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