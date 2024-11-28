Сбер проведет в Екатеринбурге «Бизнес-Фест» для предпринимателей

Сбер проведет в Екатеринбурге «Бизнес-Фест» — большой оффлайн-фестиваль для предпринимателей. В программе — лекции и обсуждение реальных кейсов от топовых спикеров, качественный нетворкинг и обмен опытом, интерактивные зоны с большим количеством активностей. Участники фестиваля смогут найти на мероприятии инвесторов и партнеров для бизнеса, а также обсудить с менторами детали ведения своего дела — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

Среди хедлайнеров мероприятия — Павел Курьянов (Пашу), сооснователь и генеральный директор музыкального лейбла Black Star, Гузель Санжапова, основатель проекта «Малый Турыш» и фестиваля «Посреди нигде», Мария Командная, основательница бренда косметики Superbanka. Спикеры расскажут, как построить бизнес мечты и создать эффективную команду, как создать крепкие отношения с клиентами и построить lovemark-бренд, как правильно заявить о своем бизнесе, как расти в высококонкурентном рынке.

Музыкальный гость мероприятия — группа Burito.

«Бизнес-Фест» от Сбера состоится 5 декабря на площадке МТС Live Холл, сбор гостей – с 10.00. Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации по ссылке.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

«Предприниматели — это движущая сила развития экономики: они создают новые рабочие места и вносят значительный вклад в процветание нашего региона. Мы знаем, что для успешных бизнесменов время — это самый ценный ресурс, который надо тратить с умом. Поэтому Сбер всегда готов поддержать малый бизнес, стать надежным партнером и предоставить удобные и современные сервисы. «Бизнес-Фест» объединит на одной площадке признанных гуру бизнеса, с которыми можно будет обсудить любые вопросы и получить их экспертизу. Кроме того, наш фестиваль предоставит возможность завести полезные знакомства и обменяться опытом и лучшими кейсами со своими коллегами».

ПАО Сбербанк